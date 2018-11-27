Готовится пенная атака: Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге тушат больше ста человек

СЕГОДНЯ 21:25 2018-11-27T22:18:52+03:00

В пожаре на «Адмиралтейской верфи» пострадал один человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

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На стоящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» в Петербурге в 19.00 начался серьезный пожар. Огонь охватил сразу две палубы корабля. Сообщается о двух пострадавших. Пожару присвоен третий ранг сложности.

- Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в 19:08, - рассказала КП - Петербург пресс-секретарь МЧС России по Петербургу Анна Изам. - Было обнаружено возгорание на третьей и четвертой палубах строящегося дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин».

Отмечается, что площадь возгорания 300 квадратных метров. Учитывая характеристику объекта и движение распространения пламени, изначально в 19:37 пожару был присвоен второй уровень сложности, но спустя уже полчаса ранг пожара повысили. Как отмечают спасатели, на пожаре на территории АО «Адмиралтейские верфи» созданы пять боевых участков.

- Для подачи воды пожарным пришлось протягивать многометровые рукавные магистральные линии, - добавила Изам. - В настоящее время готовится пенная атака. В районе возгорания и на близлежащей территории работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, ее специалисты делают замеры воздуха на предмет опасных веществ. По состоянию на 21:00 вредных веществ в воздухе не выявлено. Ликвидацией пожара занимаются 24 единицы спецтехники и 110 личного состава.

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