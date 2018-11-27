2018-11-27T23:03:31+03:00
Происшествия

Гражданин КНР, с помощью трусов убивший в Петербурге землячку, проведет 11 лет в колонии

И заплатит 3 миллиона рублей родственникам погибшей девушки
Елена МОЛОДКИНА
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Китаец жестоко убил свою землячку в Петербурге. Фото: Архив "КП"Китаец жестоко убил свою землячку в Петербурге. Фото: Архив "КП"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Линжань Мэн - гражданин КНР. Но судил его сегодня Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга. Именно в Северной столице гость из Поднебесной пошел на убийство.

Как установил суд, 30 ноября прошлого года Мэн, находясь в квартире дома 48 на Наличной улице, поссорился со своей землячкой, схватил ее за шею и начал душить, потом повалил на пол, связал руки лентой и дважды ударил по голове тупым предметом. На этом преступник не остановился.

- Используя в качестве орудия преступления трусы, он ввел их в рот потерпевшей, заклеив потом рот скотчем. И снова сдавил шею руками, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Потом гость душил девушку подушкой и нанес еще несколько ударов острым предметом в руку. Потерпевшая скончалась на месте.

Суд приговорил Мэна к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и взыскал 3 миллиона рублей морального вреда в пользу семьи потерпевшей.

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