Помощника организатора предотвращенного теракта в Казанском соборе Петербурга отправили на принудительное лечение

27 Нояб. 23:34 2018-11-27T23:41:25+03:00

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Очередное заседание по делу о подготовке к теракту в Казанском соборе состоялось в Ленинградском окружном военном суде. Скамью подсудимых во вторник 27 ноября занимал Антон Кобец, пособник уже осужденного на пять лет Евгения Ефимова, который и готовил ЧП. А Кобец помогал товарищу-террористу в разведке местности для выбора конкретного места взрыва и давал советы по совершению теракта.

- Московский окружной военный суд, рассмотрев на выездном судебном заседании материалы уголовного дела, вынес постановление о применении мер медицинского характера в отношении Антона Кобеца, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

То есть от уголовной ответственности подсудимого освободили, но вместе с тем на свободу не отпустили, а отправили на принудительное лечение.

Напомним, устроить теракт Ефимов планировал на всенощном бдении в Казанском соборе. Сначала он намеревался устроить взрыв, а потом напасть на верующих с ножом. Но планам не суждено было сбыться - террористов задержали. Это было почти год назад.