2018-11-28T07:49:17+03:00
Общество

Мороз и солнце: Прогноз погоды на 18 ноября в Санкт-Петербурге

Синоптики обещают горожанам до минус 4 градусов, но с утра холодно на все 14
Петр КИБЕР
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Мороз и солнце: Прогноз погоды на 18 ноября в Санкт-Петербурге.Мороз и солнце: Прогноз погоды на 18 ноября в Санкт-Петербурге.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Какой петербуржец, выходя на мороз, не удивлялся в разнице показаний термометра и своих ощущений? Вот и в среду утром, отправившиеся на работу пораньше горожане зябко кутались в шарфы, несмотря на то, что градусник показывал всего минус четыре.

- 28 ноября в Санкт-Петербурге ожидается ясная погода, ночью небольшой снег и северный ветер, днем направление изменится на юго-западное. Температура воздуха составит -2…-4 градуса, атмосферное давление будет повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Но чувства не обманули петербуржцев. Ощущение утреннего холода было не только из-за северных и морозных ветров, но и действительно низкой температуры – до минус семи градусов. Из-за этого за ночь заиндевели автомобили, а дороги покрылись тонкой коркой льда.

Завтра, 29 ноября, синоптики обещают небольшое потепление – до минус двух днем и минус пяти ночью. Пусть немного, но уже приятнее. Впрочем, по заявлениям метеорологов, по климатической норме, сейчас в Петербурге должно быть около 15 градусов мороза, так что жаловаться горожанам не на что.

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