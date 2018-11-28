2018-11-28T08:20:13+03:00
Происшествия

На КАДе мусоровоз разнес пластиковые ограждения и лег на бок

Авария произошла ночью, когда на дороге уже образовался гололед [видео]
Петр КИБЕР
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На КАДе мусоровоз разнес пластиковые ограждения и лег на бок. Фото: vk.com/spb_todayНа КАДе мусоровоз разнес пластиковые ограждения и лег на бок. Фото: vk.com/spb_today
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Серьезная авария произошла в ночь на 28 ноября на участке Кольцевой автодороги Петербурга. Водитель грузовика не справился с управлением и снес пластиковые ограждения, выставленные дорожниками.

- Мусоровоз разнес боны как кегли и «прилег отдохнуть» на внутреннем кольце КАД между Парашютной улицей и Выборгским шоссе, - написали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованном в соцсети видео хорошо заметно, что тяжелая машина на мелкие кусочки разнесла красно-белые наливные ограждения, знакомые всем водителям по местам ремонта.

По предварительной информации, авария произошла около двух часов ночи, когда на улице уже подморозило, и на поверхности асфальта мог образоваться гололед. Возможно, что причиной ДТП могли стать не самые лучшие дорожные условия.

Мусоровоз разнес ограждения на КАД в Петербурге.Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

По счастью, водитель серьезно не пострадал, его жизни ничего не угрожает. А в обстоятельствах аварии разберутся уже сотрудники ГИБДД.

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