Ночью в ЖК «Новая Охта» нашли труп мужчины

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-28T09:25:29+03:00

Тело лежало прямо у ступенек лестницы при входе в подъезд

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Полиция Петербурга разбирается в причинах смерти мужчины, чье тело было обнаружено ночью во дворе дома по улице Маршака, дом 28, корпус 1. Лежащий у входа в подъезд труп увидели местные жители, которые и позвонили по «02».

- В ЖК «Новая Охта» около 1:50 найдено тело. Мужчина. Приехали скорая и полиция, - сообщают местные жители в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Несмотря на то, что медики приехали в считанные минуты, никаких признаков жизни они обнаружить не смогли и лишь констатировали смерть человека. Закончив все процедуры, врачи передали дело полиции. Теперь правоохранительным органам предстоит установить личность погибшего мужчины, а также характер его смерти.

Учитывая, что мужчина лежал ряжом с многоэтажкой, то причиной трагедии могло стать падение с высоты.Если криминального следа найдено не будет, то разбирательство ограничится выяснением обстоятельств гибели.