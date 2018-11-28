Петербург и Финляндия будут вместе привлекать туристов

СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-28T10:39:12+03:00

Не останется в стороне и Ленинградская область, которой тоже интересны китайские путешественники

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Санкт-Петербург и Финляндия договорились вместе развивать проект, который должен «приманивать» туристов из Азии. Прежде всего, речь идет о китайских и японских путешественниках, которые массово посещают Северную столицу.

- Программа приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия — Россия 2014-2020» реализуется совместно властями Петербурга и регионов соседнего государства, - сообщает пресс-служба Городского туристско-информационного бюро Северной столицы.

Накануне, 27 ноября, в Лаппенранте состоялась пресс-конференция, посвященная грядущим рождественским и новогодним праздникам. В ней приняли участие представители региона озера Сайма, а также гости из Смольного.

На мероприятии речь шла и о проекте «Туристический коридор Санкт-Петербург-Сайма», который получил одобрение властей Евросоюза и направлен на синергетический эффект обоих регионах. В первую очередь здесь, а также в Ленинградской области, ждут китайских туристов, которые в последние годы массово приезжают в Северную столицу.

Побывав в городе на Неве, они заодно смогут на пару дней заехать и в соседнюю страну. А в Петербурге ориентированы на жителей Суоми и европейцев, которым рукой подать до Невского проспекта из Иматры или Лаппеенранты.