2018-11-28T11:42:18+03:00
Происшествия

На улице Профессора Попова из-за прорыва трубы поднялся асфальт

Очередная коммунальная авария напугала жителей Петроградского района Санкт-Петербурга [видео]
Петр КИБЕР
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На улице Профессора Попова из-за прорыва трубы поднялся асфальт.На улице Профессора Попова из-за прорыва трубы поднялся асфальт.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новый прорыв трубы произошел в городе на Неве. Автомобилисты, утром проезжавшие по улице Профессора Попова, заметили пробивающийся сквозь асфальт кипяток. При этом само дорожное полотно приподнялось от напора воды.

- Коммунальная авария напротив управления ГИБДД, есть опасность провала на дороге, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях пользователи соцсетей сразу же вспомнили, что летом коммунальщики проводили испытания, но, видимо, но все потенциально аварийные участки были найдены. Также петербуржцы пошутили на счет ремонта провала, на который собирал деньги Остап Бендер в «12 стульях».

Но, на самом деле, причин шутить мало, так как это уже третий прорыв трубы за одни сутки. Накануне утром серьезная авария произошла прямо на перекрестке проспектов Ветеранов и Маршала Жукова, а уже вечером на Народной улице родители не могли забрать детей из садика из-за фонтана кипятка, бившего в небо.

Вода заливает асфальт на улице Профессора Попова в Петербурге.Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

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