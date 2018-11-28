2018-11-28T13:34:44+03:00
Общество

Суд прекратил дело о гибели преподавателя Мариинки в ДТП на Невском в связи с примирением сторон

Сбивший женщину стритрейсер раскаялся в содеянном и выплатил 250 тысяч рублей родственникам жертвы
Петр КИБЕР
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Суд прекратил дело о гибели преподавателя Мариинки в ДТП на Невском в связи с примирением сторон.Суд прекратил дело о гибели преподавателя Мариинки в ДТП на Невском в связи с примирением сторон.Фото: СОЦСЕТИ
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Сегодня Куйбышевский городской суд Санкт-Петербурга прекратил дело о гибели бывшей балерины и преподавателя Мариинского театра Ольги Искандеровой. Обвиняемый выплатил 250 тысяч рублей родственниками женщины и те сообщили о примирении сторон.

- Он признал вину в совершении преступления, ранее не судим, возместил причиненный ущерб родным погибшей и раскаялся в содеянном, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Согласно закону, если сторона обвинения не возражает, то судья может прекратить дело. Обвинение не возражало.

Напомним, что трагедия произошла 18 июня 2018 года на перекрестке улиц Марата и Невского проспекта. 74-летнюю женщину, переходившую дорогу, насмерть сбил молодой стритрейсер, «летевший» на своей «Тойоте» со скоростью за 100 километров в час.

Позднее в сети появилось видео инцидента. Сам нарушитель - Иван Ярочкин, вины не отрицал. О том, что он сбил бывшую балерину и действующего преподавателя Мариинского театра, стало известно позднее. Ольга Искандерова жила одна и только крики ее голодной кошки рассказали соседям о неладном. Дверь вскрыли, животное накормили, а после с помощью полиции опознали в морге тело и нашли иногородних родственников женщины, с которыми она практически не общалась в течение жизни.

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