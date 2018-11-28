Депутаты запретили вешать гамаки и сушить белье в парках и садах Петербурга

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-28T13:37:40+03:00

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28 ноября у депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга был насыщенный рабочий день. Парламентарии успели рассмотреть и принять несколько важных документов, среди которых и закон об административных правонарушениях. Теперь горожане не смогут просто так вешать гамаки в парках или сушить там белье на веревке.

- Законопроект о защите зеленых насаждений был внесен на рассмотрение в ЗакС главой города Александром Бегловым, - сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Согласно новой норме, рублем будут наказывать за развешивание белья на веревке, самовольные гамаки и сжигание листвы в парках и садах Северной столицы. Запрещено ставить и любимые горожанами мангалы. Кроме того, под защиту попадают муравейники, которые нельзя разорять, деревья, из которых запрещено добывать сок и смолу, а также ловить птиц и ставить капитальные постройки.

Штраф от 3 до 5 тысяч для петербуржцев, от 5 до 30 тысяч для должностных лиц и от 50 до 500 тысяч для юрлиц будет грозить и за сброс снега и льда на газоны, кустарники и прочие зеленые насаждения, а также скидывание листвы в канализацию.