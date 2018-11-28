2018-11-28T14:23:41+03:00
Общество

На кухне детского садика в Курортном районе нашли тараканов

Усатых насекомых и другие нарушения обнаружили при проверке сотрудники прокуратуры
Петр КИБЕР
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На кухне детского садика в Курортном районе нашли тараканов. Фото: Детский сад номер 26/ http://det-sad26.spb.ru/На кухне детского садика в Курортном районе нашли тараканов. Фото: Детский сад номер 26/ http://det-sad26.spb.ru/
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Таракан, таракан и тараканище – именно такие обитатели нашлись в детском саду номер 26 Курортного района Санкт-Петербурга. Незваных гостей дошкольного учреждения обнаружили сотрудники прокуратуры, приехавшие «в гости» с проверкой.

- Проверка пищеблоков детских садов номер 22, 26, 27 вскрыла множественные нарушения требований санитарных правил и норм, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Надо сказать, что в указанных учреждениях с сентября 2018 года питание организовывает общество с ограниченной ответственностью «Квадрат». Проверить, как идут дела и приезжали сотрудники надзорного ведомства, а также инспектора Роспотребнадзора.

С первых минут визита стало понятно, что малышей кормят люди, работающие с на кухне в полной антисанитарии. На поварах были кольца, браслеты и прочие украшения, части которых могли попасть в пищу, у женщин оказались длинные крашеные ногти, а продукты хранились без соблюдения необходимых нормативов.

Последней каплей стало обнаружение на стенах, полу и разделочных досках тараканов. Сейчас все материалы переданы в Роспотребнадзор для изучения, а за устранением нарушений будет следить прокуратура.

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