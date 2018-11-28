Крупный пожар в Парголово: загорелся частный дом

СЕГОДНЯ 15:18 2018-11-28T15:18:39+03:00

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Частный дом загорелся днем в среду, 28 ноября, в Выборгском районе Петербурга. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на Новой улице в поселке Парголово, садоводства «Климовец».

- Что-то крепко полыхает в Парголово, - написали в соцсетях очевидцы происшествия. – Едут три машины пожарных, возле нас проезжали.

Также в сети появилось видео самого пожара. На кадрах видно, как огромное пламя полностью охватило здание, и густой черный дым столбом поднимается от него в небо. Об истинных масштабах возгорания на данный момент информации нет, как и о его причинах.

Пожар в Парголово.

В Главном управлении МЧС России по Петербургу прокомментировать крупный пожар в Парголово пока не смогли. Спасатели только выехали на место происшествия. "КП" будет следить за развитием событий.