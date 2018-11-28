От Земли до неба: сколько длина линий Петербургского метро

СЕГОДНЯ 16:09 2018-11-28T16:09:23+03:00

Длина линий Петербургского метро всего на пару километров больше, чем длина КАД. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Возможно, многие из пассажиров петербургского метро иногда задумывались о том, сколько километров они преодолевают в вагоне по тоннелям подземки от одного конца города до другого. Но сложно даже представить, что общая протяженность линий Петербургского метрополитена составляет 118,6 километров.

- Длина линий Петербургского метро всего на пару километров больше, чем длина кольцевой автомобильной дороги (КАД), протяженность которой 116,75 километров. И это без учета дамбы, - рассказали в пресс-службы метрополитена Северной столицы. – Это практически сравнимо с расстоянием в 122 километра от Петербурга до Выборга.

Если пофантазировать, то для того, чтобы добраться до самого центра Земли на глубину 6371 километров, понадобиться построить 54 Петербургских метро. А если сложить все линии в единую и направить в небо, то можно доехать до термосферы, где летают беспилотные спутники.

Если соизмерять длину линий метро Петербурга с высотными зданиями города, то на протяженности метрополитена поместится 257 высот «Лахта-центра», который поднимается в небо на 462 метра.