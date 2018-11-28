2018-11-28T16:59:36+03:00
Происшествия

BMW сбил коляску с младенцем в Петербурге

ДТП произошло днем в Красногвардейском районе города
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
BMW сбил коляску с младенцем в ПетербургеBMW сбил коляску с младенцем в ПетербургеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Днем 28 ноября водитель иномарки BMW чуть было не лишил мать ребенка. В тот момент, когда женщина с коляской переходила дорогу, автомобиль совершил аварию, которая, благо, закончилась без летального исхода. Однако маленькую девочку все же пришлось госпитализировать.

- Авария произошла около 12:30 часов дня напротив 66 дома по улице Коммуны в Красногвардейском районе Петербурга, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Северной столицы. – За рулем иномарки находился 37-летний мужчина.

Женщина, везя перед собою коляску с грудным ребенком, переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на «зебру» неожиданно выскочил автомобиль BMW. Сама женщина не пострадала, однако машина наехала на коляску, которая от удара отлетела в сторону. Маленькая девочка 2018 года рождения получила травмы средней тяжести. С места инцидента ребенка сразу же госпитализировали в Детскую больницу №5.

Водитель BMW с места ДТП не скрылся. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и разбираются с данной аварией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге поймали подозреваемого в изнасилованиях в парке Сосновка
Новая станция метро «Зоопарк» появится в Приморском районе Петербурга
Город техно-будущего: «Роснано» привнесет инновации в Петербург
Петербургские депутаты предлагают увеличить шрифт срока годности на товарах
Дворник-инвалид больше года развращал 12-летнюю дочь в Петербурге
Минимальная зарплата петербуржцев в 2019 году вырастет на тысячу рублей
Петербургские депутаты предложили прекратить плодить «алкогольных» миллиардеров
От Земли до неба: сколько длина линий Петербургского метро
Крупный пожар в Парголово: загорелся частный дом
На кухне детского садика в Курортном районе нашли тараканов
На Дыбенко трамвай сошел с рельсов и запер на кольце с десяток других вагонов
Депутаты запретили вешать гамаки и сушить белье в парках и садах Петербурга
Суд прекратил дело о гибели преподавателя Мариинки в ДТП на Невском в связи с примирением сторон