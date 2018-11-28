BMW сбил коляску с младенцем в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:59 2018-11-28T16:59:36+03:00

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Днем 28 ноября водитель иномарки BMW чуть было не лишил мать ребенка. В тот момент, когда женщина с коляской переходила дорогу, автомобиль совершил аварию, которая, благо, закончилась без летального исхода. Однако маленькую девочку все же пришлось госпитализировать.

- Авария произошла около 12:30 часов дня напротив 66 дома по улице Коммуны в Красногвардейском районе Петербурга, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Северной столицы. – За рулем иномарки находился 37-летний мужчина.

Женщина, везя перед собою коляску с грудным ребенком, переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на «зебру» неожиданно выскочил автомобиль BMW. Сама женщина не пострадала, однако машина наехала на коляску, которая от удара отлетела в сторону. Маленькая девочка 2018 года рождения получила травмы средней тяжести. С места инцидента ребенка сразу же госпитализировали в Детскую больницу №5.

Водитель BMW с места ДТП не скрылся. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и разбираются с данной аварией.