2018-11-28T17:57:00+03:00
Происшествия

Дворник-инвалид больше года развращал 12-летнюю дочь в Петербурге

Заявление в полицию на мужчину написала его супруга
Лилия КОЗЛОВА
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Дворник-инвалид больше года развращал свою 12-летнюю дочь в Петербурге Фото: архив "КП"Дворник-инвалид больше года развращал свою 12-летнюю дочь в Петербурге Фото: архив "КП"
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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции проводят проверку в связи с обращением 40-летней местной жительницы, которая обвинила своего мужа в развратных действиях по отношению к их общей несовершеннолетней дочери. На данный момент мужчина задержан и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- 27 ноября в отделение полиции Приморского района Петербурга обратилась женщина, которая заявила, что ее 52-летний супруг в течение года развращает их 12-летнюю дочь, которая учится в пятом классе, - рассказали в Главном управлении МВД России по Северной столице и Ленобласти. – По ее словам, действия сексуального характера мужчина начал совершать в октябре 2017 года.

Также мать девочки рассказала, что ее муж имеет вторую группу инвалидности. На данный момент мужчина работает дворником на одном из фармацевтических заводов города. Как давно женщина знает об этой криминальной ситуации, которая происходила в ее семье, не уточняется.

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