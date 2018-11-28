2018-11-28T18:47:02+03:00
Общество

Петербургские депутаты предлагают увеличить шрифт срока годности на товарах

По их мнению, информация о сроке годности товара должна занимать не менее 15% на упаковке
Лилия КОЗЛОВА
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Безопасность превыше всего: депутаты хотят увеличить шрифт срока годности на товарахБезопасность превыше всего: депутаты хотят увеличить шрифт срока годности на товарахФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Несмотря на то, что некоторые продуктовые торговые сети стали закупать лупы для слабозрячих покупателей, депутаты Законодательного Собрания Петербурга считают, что этой меры недостаточно. Вполне возможно, что в скором времени на упаковках товаров информация о сроке годности будет печататься таким крупным шрифтом, чтобы его мог увидеть каждый. Поправки в федеральный закон «О защите прав потребителей» подготовили депутаты ЗакСа Северной столицы Денис Четырбок и Александр Кущак.

В среду, 28 ноября, на пленарном заседании городского парламента петербургские депутаты в первом чтении поддержали данную инициативу. Чтобы покупатель не ошибся и не купил товар, который уже практически не годен к употреблению, срок годности на упаковке должен занимать не менее 15% от общей ее площади, считают депутаты.

- Производители товаров должны делать акцент не на агрессивных продажах и красочном маркетинге, а на качестве выпускаемой продукции, - отметил Денис Четырбок.

Кроме того, депутаты хотят сделать более строгие условия для дистанционных продавцов. Как "КП" писала ранее, от них будет требоваться предоставлять о себе и своей продукции полную информацию: адрес компании, данные о регистрации юридического лица, фактическое место производства, условия доставки, оплаты и срок службы.

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