Петербургские депутаты предлагают увеличить шрифт срока годности на товарах
Несмотря на то, что некоторые продуктовые торговые сети стали закупать лупы для слабозрячих покупателей, депутаты Законодательного Собрания Петербурга считают, что этой меры недостаточно. Вполне возможно, что в скором времени на упаковках товаров информация о сроке годности будет печататься таким крупным шрифтом, чтобы его мог увидеть каждый. Поправки в федеральный закон «О защите прав потребителей» подготовили депутаты ЗакСа Северной столицы Денис Четырбок и Александр Кущак.
В среду, 28 ноября, на пленарном заседании городского парламента петербургские депутаты в первом чтении поддержали данную инициативу. Чтобы покупатель не ошибся и не купил товар, который уже практически не годен к употреблению, срок годности на упаковке должен занимать не менее 15% от общей ее площади, считают депутаты.
- Производители товаров должны делать акцент не на агрессивных продажах и красочном маркетинге, а на качестве выпускаемой продукции, - отметил Денис Четырбок.
Кроме того, депутаты хотят сделать более строгие условия для дистанционных продавцов. Как "КП" писала ранее, от них будет требоваться предоставлять о себе и своей продукции полную информацию: адрес компании, данные о регистрации юридического лица, фактическое место производства, условия доставки, оплаты и срок службы.