Город техно-будущего: «Роснано» привнесет инновации в Петербург

СЕГОДНЯ 19:02 2018-11-28T19:02:21+03:00

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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании в рамках XI Петербургского Международного инновационного форума обсудил с председателем правления ООО «УК «Роснано» Анатолием Чубайсом ряд очень важных вопросов, касающихся развития города. По мнению врио градоначальника, Северная столица обладает огромным научно-исследовательским потенциалом, интересным для множества инновационных компаний.

- С «Роснано» мы сотрудничаем сразу по нескольким инновационным проектам по запуску высокотехнологичных производств, - заявил Беглов. – Надеюсь, что наше сотрудничество в будущем будет лишь расширяться, чтобы в Петербурге появлялись новые технологии и высокотехнологичные рабочие места.

В свою очередь Анатолий Чубайс заявил, что для «Роснано» Петербург находится в приоритете. За последнее время компания проинвестировала 10 проектов, вложив в них восемь миллиардов рублей. В будущем организация совместно с городом планирует заняться производством светодиодов, развитием транспортной сферы, дорожным строительством, а также жилищно-коммунальным хозяйством.