СЕГОДНЯ 20:05 2018-11-28T20:05:56+03:00

В Петербурге поймали подозреваемого в изнасилованиях в парке Сосновка Фото: Следственный комитет России по Петербургу

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Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в нападении и изнасиловании девушки и женщины. Им оказался 38-летний местный житель Илья Я. Примечательно, что эти два преступления были совершены с разницей в девять лет.

- В результате кропотливой работы с использованием базы данных ДНК, следователи и эксперты управления криминалистики установили личность виновного 38-летнего местного жителя, который в настоящий момент находится под стражей, - сообщили в Следственном комитете по Петербургу.

По версии следствия, данный мужчина 16 января 2009 года в лесопарке Сосновка напал на девушку, которой на тот момент было всего 17 лет, и изнасиловал ее. Спустя девять лет подозреваемый повторил преступление. На территории Калининского района 16 марта 2018 года его новой сексуальной жертвой стала 41-летняя женщина.

Следственный комитет продолжает расследование и работу по раскрытию преступлений «прошлых лет». Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному.