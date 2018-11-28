2018-11-28T22:30:47+03:00
Спорт

Сергей Семак о матче с "Копенгагеном": "Нам нужна только победа"

Поединок Лиги Европы начнется 29 ноября в 20:55
Елена МОЛОДКИНА
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Главный тренер "Зенита" Сергей СемакГлавный тренер "Зенита" Сергей СемакФото: Александр ГЛУЗ
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На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Зенита" Сергей Семак уверен, что поединок с командой Дании легким не будет.

- Команды похожи по уровню, класс команд примерно одинаковый. Мы играем дома, в этом наше преимущество. Дома всегда играть приятнее, - говорит наставник. - В остальном это будет тяжелая игра против очень хорошей команды. Нам нужна только победа.

Что касается травмированных игроков, то ситуация не поменялась. Юрий Жирков пока не провел ни одну полноценную тренировку, так что в завтрашнем матче он на поле точно не выйдет. Равно как и Олег Шатов, который занимается по индивидуальной программе. Участие в матче Игоря Смольникова и Эммануаэля Мамманы под большим вопросом.

Напомним, поединок пятого тура Лиги Европы между "Зенитом" и "Копенгагеном" начнется на стадионе "Санкт-Петербург" в четверг 29 марта в 20:55.

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