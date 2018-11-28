2018-11-28T23:48:03+03:00
Происшествия

Школьник провалился под тонкий лед пруда в парке Санкт-Петербурга

Мальчика выловили из ледяной воды очевидцы
Елена МОЛОДКИНА
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Выход на лед в Санкт-Петербурге официально запрещен. Фото: Архив "КП"Выход на лед в Санкт-Петербурге официально запрещен. Фото: Архив "КП"
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Вот уже пару дней, как легкий минус держится на петербургских термометрах. Начинающие холода подморозили лужи и поверхность водоемов покрупнее. 11-летний школьник решил проверить, насколько крепкий лед на пруду в парке имени 9 Января на улице Маршала Говорова. Днем в среду 28 ноября мальчик ступил на замерзшую воду и провалился.

Как пишут в сообществе "Экстренный вызов Санкт-Петербург" ВКонтакте, лед начал трескаться, когда ребенок отошел буквально на метр от берега. Прохожие заметили, как школьник провалился под лед и успели ему на помощь.

Очевидцы достали ребенка из ледяной воды и вызвали "скорую помощь". Мальчика с ушибами на ногах, бронхитом и общим переохлаждением увезли в больницу, а потом отпустили домой. Сейчас проверку происшествия ведут сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

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