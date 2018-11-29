2018-11-29T07:50:13+03:00
Общество

Осторожно, сильный ветер: МЧС предупредило петербуржцев о непогоде в четверг, 29 ноября

Горожанам стоит осторожно ходить по улице, чтобы не получить по голове сломанной веткой или упавшим рекламным стендом
Петр КИБЕР
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Осторожно, сильный ветер: МЧС предупредило петербуржцев о непогоде в четверг, 29 ноября.Осторожно, сильный ветер: МЧС предупредило петербуржцев о непогоде в четверг, 29 ноября.Фото: Владимир МАЛЯНОВ
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В Петербурге опять дует. Город, стоящий на берегу Финского залива, за последние недели отвык от сильного ветра, гулявшего где-то над водой, но сегодня горожанам следует приготовиться к удару стихии. О непогоде в четверг, 29 ноября, предупреждает петербургское управление МЧС.

- Днем в городе ожидаются резкие порывы юго-западного ветра со скоростью до 15 метров в секунду, - сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели советуют горожанам убрать с открытых балконов все вещи, которые может сдуть резким порывом. Стоит закрыть окна и форточки, чтобы не побились стекла. Автовладельцам лучше припарковать машину подальше от деревьев, рекламных щитов и прочих потенциально «падучих» объектов.

Пешеходам тоже стоит быть осторожнее и смотреть не только под ноги, но и наверх, чтобы заранее заметить опасность.

Что касается прогноза погоды в общем, то сегодня температура составит -2…-4 градуса, будет идти снег, а на дорогах образуется гололедица.

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