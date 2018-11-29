2018-11-29T08:06:05+03:00
Спорт

«Зенит» сыграет с «Копенгагеном» без Жиркова и Шатова

Под большим вопросом участие в еврокубковом матче и Смольникова с Мамманой
Петр КИБЕР
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«Зенит» сыграет с «Копенгагеном» без Жиркова и Шатова.«Зенит» сыграет с «Копенгагеном» без Жиркова и Шатова.Фото: Илья СМИРНОВ
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Сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет матч пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Зенит» примет датский клуб «Копенгаген». В этой встрече, в которой сине-бело-голубые могут гарантировать себе попадание в весеннюю стадию еврокубков, команде не смогут помочь Юрий Жирков и Олег Шатов.

- У Жиркова была серьезная травма, он много пропустил и не факт, что выйдет на поля до конца года. Шатов пока тоже занимается по индивидуальной программе, - приводит слова Сергея Семака пресс-служба «Зенита».

Кроме них в стане клуба есть и еще травмированные футболисты. Под большим вопросом участие в игре Игоря Смольникова и Эммануэля Мамманы. Впрочем, наставник команды уверен, что играть нужно только на победу, пусть «Зенит» устраивает и ничья.

- Мы должны отдавать все силы ради победы, а результат может быть любой – это футбол, - заявил Сергей Семак.

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