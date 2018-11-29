Сотрудники МЧС спасли тонувшего в Обводном канале петербуржца

СЕГОДНЯ 08:38 2018-11-29T08:38:33+03:00

По словам свидетелей, мужчина был не совсем трезв и едва не погиб в воде

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Спасатели, медики и полиция были замечены внимательными горожанами около часа ночи 29 ноября напротив станции метро «Обводный канал». Здесь в воде уже самого канала, плавал молодой мужчина, который не мог выбраться на берег.

- Спасатели кого-то вытаскивают из воды, лодку спустили вроде как, - написали свидетели инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Позднее, со слов очевидцев стало известно, что в воде каким-то образом оказался молодой человек в возрасте 20-25 лет. Он некоторое время плыл по течению Обводного канала. Его заметили благодаря ярко-желтой куртке полицейские и вызвали спасателей.

Те прибыли как раз во время – парня, возможно нетрезвого, под мостом перевернули лицом вниз. И если бы не спасатели, то мужчина попросту захлебнулся бы. Но МЧСники быстро достали пловца из воды и передали медикам. По словам оказавшихся на месте ЧП петербуржцев, человек был жив.