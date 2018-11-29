В Красносельском районе Петербурга джип влетел в припаркованные на тротуаре машины

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-29T10:03:20+03:00

Кроме самого внедорожника, пострадали еще три автомобиля

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Осторожные петербургские автовладельцы, зная, как ночью носятся по дорогам некоторые «гонщики», стараются парковать машины подальше от проезжей части, но и это не всегда помогает. Так, в ночь на 29 ноября, в Красносельском районе вылетевший на тротуар джип разбил три автомобиля.

- На перекрестке улицы Маршала Казакова и проспекта Кузнецова внедорожник влетел в припаркованные машины. Больше всего досталось «девятке» - весь перед разбит, лобовое стекло лежит на асфальте, - пишут местные жители в группе «ДТп и ЧП Санкт-Петербург».

Все произошло около трех часов ночи. От звука удара проснулись и владельцы побитых авто, которые спустились вниз и с печальным видом принялись рассматривать своих железных коней.

Впрочем, пользователи соцсетей в комментариян не столько сочувствуют автовладельцам, сколько пеняют им за недопустимую парковку на тротуаре. Вполне вероятно, что приехавшие на место сотрудники ГИБДД, кроме оформления протоколов, еще и выпишут штрафы пострадавшим.