СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-29T09:55:22+03:00

За сутки в Петербурге украли «Лексус» за 7 миллионов, несколько иномарок, мопед и лодочный мотор. Фото: Влад КОМЯКОВ

Теперь все движимое и движущее имущество, а также его похитителей ищет полиция

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В среду, 28 ноября, сразу несколько петербургских автовладельцев пожаловались в полицию на пропажу своих машин. Злоумышленники угнали дорогущий джип, недешевый кроссовер, еще пару иномарок, а также мопед и лодочный мотор заодно.

- В полицейское отделение Приморского района обратился 38-летний местный житель, который заявил об угоне автомобиля марки «Лексус», стоимостью 7 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Кроме премиальной иномарки, в Невском районе был угнал кроссовер «Хендай Туссан» за 1,4 миллиона, внедорожник «Киа Сорренто» за 1,9 миллиона пропал в Металлострое, а на Красносельском шоссе увели «Киа Рио» за 1 миллион 300 тысяч.

Довершением картины деяний злоумышленников стало хищение мопеда «Хонда» и лодочного мотора (всего на 60 тысяч рублей) из вскрытого гаража в поселке Репино Курортного района Северной столицы.