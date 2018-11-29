СЕГОДНЯ 10:24 2018-11-29T10:24:23+03:00

В Петербурге утром на вход и выход закрыли метро «Кировский завод». Фото: Олег КУЗЕНКОВ

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Очередное закрытие метро в Петербурге стало причиной неудобств для жителей и гостей Северной столицы. В утренний час пик был ограничен вход на станции. «Кировский завод».

- В 9:58 вход и выход закрыт из-за обнаруженного безнадзорного предмета, - сообщает пресс-служба метрополитена в своем телеграмм-канале.

Пассажиров предупреждают о том, что им стоит внимательно выбирать маршрут следования и пока идет проверка на станции, пользоваться наземными видами общественного транспорта.

Так, «Организатор перевозок» сообщает, что до ближайших станций метро можно доехать автобусами и троллейбусами. От «Кировского завода» в сторону «Нарвской» пять остановок на автобусах номеров 2 и 73, восемь остановок на автобусе 76, или пять остановок на 20-м троллейбусе. До «Автово» за четыре остановки довезет 73-й автобус или за три – 20-й троллейбус.

Пока сообщений об открытии станции «Кировский завод» не поступало. Приблизительное время проверки обычно составляет не меньше получаса.