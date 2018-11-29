20-летний студент развращал 13-летнюю петербурженку через соцсети

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-29T11:10:58+03:00

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Следственное управление СК России по Петербургу завело уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Северной столицы, который по интернету развращал 13-летнюю школьницу.

- В течение года учащийся 3-го курса одного из петербургских колледжей переписввался в соцсетях с девочкой 2005 года рождения, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следкома.

Характер интернет-общения был с явным сексуальным подтекстом. В какой-то момент родители школьницы заметили совсем не детскую переписку и обратились в полицию. Там быстро выяснили личность молодого человека и пришли к нему домой с расспросами. Позднее парень был доставлен в отделение, где дал показания.

Сейчас по факту преступления заведено дело по статье «Развратные действия», по которой несдержанному студенту грозит до восьми лет заключения и ограничение занимать определенные должности в будущем.