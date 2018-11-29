Пьяная мать из Колпино, бросившая малыша дома, получила 9 месяцев колонии

СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-29T12:31:51+03:00

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Мировой судья участка номер 79 Санкт-Петербурга вынес решение по делу безалаберной матери из Колпино, которая бросила дома своего малолетнего ребенка и пошла пьянствовать с друзьями. Обвинение в отношении женщины поддержала прокуратура района.

- Согласно материалам дела, в августе 2017 года женщина заперла в сарае своего годовалого малыша без еды и воды на длительный срок, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел на садовом участке в поселке Понтонный, где отдыхала семья. Тревогу забили соседи, услышавшие детский плач. Приехавшие на вызов медики определили у ребенка Острую респираторно-вирусная инфекцию, острый ринофарингит (простуду и насморк), с чем и госпитализировали малыша в больницу.

О произошедшем врачи сообщили в полицию. Позднее, с помощью стражей порядка, нашлась и мать. Она пила с собутыльниками и не беспокоилась о судьбе малыша. В отношении женщины было заведено уголовное дело по статье «оставление в опасности, по которой подсудимая получила 9 месяцев в колонии общего режима.