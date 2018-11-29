СЕГОДНЯ 13:14 2018-11-29T13:15:30+03:00

В Комитете по культуре рассказали, как Петербург проведет новогоднюю ночь. Фото: Ксения АХМЕТЖАНОВА

Повеселятся все кроме транспортников, которые будут работать и во время главного зимнего праздника

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Сегодня в Смольном проходит заседание правительства Санкт-Петербурга, на котором, помимо разных бытовых моментов, был поднят вопрос и о мероприятиях по поводу новогодних торжеств в городе.

- В 23:00 празднование начнется на трех площадках: Дворцовой площади, Малой Конюшенной улице и у Гостиного двора, - пишут «Невские новости».

По словам главы комитета по Культуре Константина Сухенко, на три часа ночи назначен праздничный фейерверк, который украсит небо над Северной столицей. А чтобы горожанам было удобнее добраться до места торжеств и обратно, общественный транспорт и метро будут работать всю ночь.

При этом прямая трансляция пройдет и по одному из городских телеканалов, так что петербуржцы, решившие остаться у праздничного стола, тоже смогут стать частью новогоднего веселья.

- Тем, кто останется дома, я рекомендую смотреть телевизор, - сообщил Константин Сухенко.