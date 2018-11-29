2018-11-29T13:15:30+03:00
Общество

В комитете по культуре рассказали, как Петербург проведет новогоднюю ночь

Повеселятся все кроме транспортников, которые будут работать и во время главного зимнего праздника
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Комитете по культуре рассказали, как Петербург проведет новогоднюю ночь.В Комитете по культуре рассказали, как Петербург проведет новогоднюю ночь.Фото: Ксения АХМЕТЖАНОВА
Изменить размер текста:

Сегодня в Смольном проходит заседание правительства Санкт-Петербурга, на котором, помимо разных бытовых моментов, был поднят вопрос и о мероприятиях по поводу новогодних торжеств в городе.

- В 23:00 празднование начнется на трех площадках: Дворцовой площади, Малой Конюшенной улице и у Гостиного двора, - пишут «Невские новости».

По словам главы комитета по Культуре Константина Сухенко, на три часа ночи назначен праздничный фейерверк, который украсит небо над Северной столицей. А чтобы горожанам было удобнее добраться до места торжеств и обратно, общественный транспорт и метро будут работать всю ночь.

При этом прямая трансляция пройдет и по одному из городских телеканалов, так что петербуржцы, решившие остаться у праздничного стола, тоже смогут стать частью новогоднего веселья.

- Тем, кто останется дома, я рекомендую смотреть телевизор, - сообщил Константин Сухенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Когда школа – второй дом
Здание биржи на стрелке Васильевского острова отреставрируют за 300 миллионов рублей
Владельцу собаки из приюта, которая загрызла 9-летнюю девочку, грозит до двух лет тюрьмы
Александр Беглов подписал закон о гарантиях бесплатной медпомощи петербуржцам
Главный Дед Мороз России приедет в Петербург из Великого Устюга 22 декабря
В Ленобласти появятся спортивные площадки для инвалидов
Пьяная мать из Колпино, бросившая малыша дома, получила 9 месяцев колонии
Главный синоптик Петербурга предупредил о первом ледоходе на Неве
20-летний студент развращал 13-летнюю петербурженку через соцсети
В Петербурге школьница попала в больницу с отравлением психотропами
В Петербурге утром на вход и выход закрыли метро «Кировский завод»
За сутки в Петербурге украли «Лексус» за 7 миллионов, несколько иномарок, мопед и лодочный мотор
В Красносельском районе Петербурга джип влетел в припаркованные на тротуаре машины
Сотрудники МЧС спасли тонувшего в Обводном канале петербуржца
«Зенит» сыграет с «Копенгагеном» без Жиркова и Шатова