Главный Дед Мороз России приедет в Петербург из Великого Устюга 22 декабря

СЕГОДНЯ 13:36 2018-11-29T13:36:01+03:00

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За месяц до наступления Нового года в Петербурге обсуждали, как город отметит главный зимний праздник в стране. На заседании правительства Северной столицы, которое утром прошло в Смольном, председатель комитета по Культуре Константин Сухенко рассказал, когда в гости к петербуржцам приедет Дед Мороз.

- Визит волшебника из Великого Устюга намечен на 22 декабря, - приводит слова чиновника «Мойка 78».

Дедушка посетит несколько детских больниц, хоспис, а также примет участие в «дедморозном» забеге со своими коллегами, который стартует в шесть вечера на Дворцовой площади Петербурга.

Потом волшебник отправится в дальнейшее турне по России. А в Петербурге новогодние представления для юных горожан начнутся 25 декабря. Всего запланировано 24 представления в Ледовом дворце, которые посетят 215 тысяч учеников 1-4 классов.