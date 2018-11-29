Александр Беглов подписал закон о гарантиях бесплатной медпомощи петербуржцам

СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-29T14:01:58+03:00

На 2019-й год из городского бюджета и фонда ОМС на программу выделят почти 156 миллиардов рублей

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В Смольном одобрили документ, призванный гарантировать бесплатную медицинскую помощь для жителей города. Законопроект предусматривает перечень обязательных видов услуг, а также препаратов, которые должны предоставляться безвозмездно или же с 50-процентной скидкой.

- Программа на 2019-2021 годы финансируется бюджетом Санкт-Петербурга и фондом ОМС, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Только на 2019-й год будет зарезервировано почти 156 миллиардов. 54,5 даст город, а еще 101,3 миллиарда выделит Фонд Обязательного медицинского страхования (ФОМС). Это почти на 14 миллиардов больше, чем в нынешнем году.

Особое внимание было уделено высокотехнологичной медпомощи, на которую сейчас есть очередь. Александр Беглов потребовал заняться вопросом компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также эндопротезированием суставов и наличием всех льготных препаратов в аптеках.

- На здоровье наших граждан экономить нельзя, - заявил глава города.