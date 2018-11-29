2018-11-29T14:18:16+03:00
Происшествия

Владельцу собаки из приюта, которая загрызла 9-летнюю девочку, грозит до двух лет тюрьмы

Его будут судить по статье "Причинении смерти по неосторожности"
Анжелика ЗАУЭР
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Собака из приюта загрызла маленькую девочку. Хозяину пса грозит 2 года тюрьмы.Собака из приюта загрызла маленькую девочку. Хозяину пса грозит 2 года тюрьмы.Фото: СОЦСЕТИ
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Прошло три месяца со дня трагедии в Приозерском районе Ленинградской области. Там бельгийская овчарка насмерть загрызла 9-летнюю девочку. После этого отец малышки зарубил топором агрессивного пса, и теперь владелец собаки-убийцы предстанет перед судом. Ему грозит до 2 лет тюрьмы, ведь в ходе расследования было установлено, что его предупреждали о нелюбви животного к детям.

- Собаку в возрасте 3 лет мужчина взял в одном из приютов Санкт-Петербурга, - пояснили в СУ СКР по Ленобласти. - Работники приюта, перед тем, как отдать ему пса, говорили, что пес может вести себя агрессивно с детьми. И пристраивался он именно в семью без детей и маленьких животных.

У нового хозяина собаки и правда не было детей. Трагедия случилась, когда мужчина пришел в гости к товарищу, у которого была дочка. Девочка осталась один на один с собакой во дворе дома, когда взрослые зашли в дом. После этого раздались истошные крики. Настеньку повезли в больницу, но спасти ее не удалось.

– Обвиняемый полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отметили следователи.

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