Здание биржи на стрелке Васильевского острова отреставрируют за 300 миллионов рублей
Прошедший на сайте госзакупок аукцион определил победителя тендера, объявленного на право отреставрировать фасад и кровлю здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Подрядчик, которым стало общество с ограниченной ответственностью «Меандр», получит за работы 299,6 миллионов рублей.
- Выполнение работ по приспособлению для современного использования здания Биржи, включающее в себя реставрацию фасадов, восстановление гидроизоляции, реставрацию стилобата, ремонт кровли и инженерных сетей, - сообщается в описании заявки на сайте госзакупок.
Изначальная сумма, которую Государственный Эрмитаж, в ведении которого находится Биржа, готов был заплатить за работы 323 миллиона рублей, однако в ходе аукциона сумму сбили до 299,6 миллионов.
Второй участник торгов – компания «Возрождение Петербурга» предложил аналогичную – копейка в копейку сумму, но победителем было названо ООО «Меандр», имеющее в портфолио реставрацию Ленинского зала Российской национальной библиотеки и другие объекты.