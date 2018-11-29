2018-11-29T14:57:27+03:00
Звезды

Здание биржи на стрелке Васильевского острова отреставрируют за 300 миллионов рублей

Заказчик работ – Государственный Эрмитаж, уже определился с подрядчиком
Петр КИБЕР
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Здание биржи на стрелке Васильевского острова отреставрируют за 300 миллионов рублей. Фото: Архив "КП"Здание биржи на стрелке Васильевского острова отреставрируют за 300 миллионов рублей. Фото: Архив "КП"
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Прошедший на сайте госзакупок аукцион определил победителя тендера, объявленного на право отреставрировать фасад и кровлю здания Биржи на стрелке Васильевского острова. Подрядчик, которым стало общество с ограниченной ответственностью «Меандр», получит за работы 299,6 миллионов рублей.

- Выполнение работ по приспособлению для современного использования здания Биржи, включающее в себя реставрацию фасадов, восстановление гидроизоляции, реставрацию стилобата, ремонт кровли и инженерных сетей, - сообщается в описании заявки на сайте госзакупок.

Изначальная сумма, которую Государственный Эрмитаж, в ведении которого находится Биржа, готов был заплатить за работы 323 миллиона рублей, однако в ходе аукциона сумму сбили до 299,6 миллионов.

Второй участник торгов – компания «Возрождение Петербурга» предложил аналогичную – копейка в копейку сумму, но победителем было названо ООО «Меандр», имеющее в портфолио реставрацию Ленинского зала Российской национальной библиотеки и другие объекты.

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