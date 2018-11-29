2018-11-29T16:04:30+03:00
Происшествия

Пассажир, убивший таксиста двумя ударами, задержан в Ленобласти

Конфликт произошел во время погрузки в машину строительного инструмента [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина, убивший таксиста двумя точными ударами, задержан в Петербурге Фото: архив "КП"Мужчина, убивший таксиста двумя точными ударами, задержан в Петербурге Фото: архив "КП"
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В Ленинградской области сотрудники следственного отдела по городу Всеволожск задержали мужчину, причастного к гибели таксиста. Водитель службы перевозки скончался в больнице 24 ноября от полученных травм, которые ему нанес несдержанный клиент.

- Найти подозреваемого удалось благодаря ценному свидетелю, который видел весь конфликт, - рассказали в Следственном комитете Ленинградской области. – Позже сотрудники следственного отдела установили место, где скрылся нападавший мужчина, а также его личность. Им оказался 32-летний местный житель.

Инцидент, который обернулся смертью для водителя такси, произошел днем 16 ноября. Таксист приехал на вызов на улицу Строителей в Кудрово. Клиент стал грузить в багажник машины инструмент и в это время между ним и водителем вспыхнул конфликт. Пассажир решил выразить свое недовольство кулаками и два раза ударил по голове таксиста. От точных ударов водитель упал и ударился затылком об асфальт. Спустя восемь дней мужчина скончался в больнице.

Следственный комитет опубликовал видео нападения вспыльчивого пассажира на таксиста. На кадрах видно, как водитель после двух ударов упал на землю и после этого уже не двигался.

СК опубликовал видео, как мужчина избивает таксиста в Кудрово.СУ СКР по Ленинградской области

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