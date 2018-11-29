2018-11-29T16:17:20+03:00
Происшествия

Фура, застрявшая под Ленинским мостом, оборвала троллейбусные провода

Водитель большегруза не рассчитал габариты автомобиля
Лилия КОЗЛОВА
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Фура, застрявшая под Ленинским мостом, снесла троллейбусные провода Фото: соцсетиФура, застрявшая под Ленинским мостом, снесла троллейбусные провода Фото: соцсети
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В результате ДТП на Ленинском проспекте в Петербурге утром 29 ноября встало движение троллейбусов. Водитель грузовика не рассчитал габариты автомобиля, застрял под мостом и заодно еще снес провода транспортной линии.

- Фура не пролезла под железнодорожным мостом на Ленинском проспекте в сторону Народного Ополчения, - написали в соцсетях очевидцы аварии. – Причем грузовик почти весь мост проехал и застрял в самом конце, - удивились автомобилисты.

Удивительно, почему грузовик все же не вписался в проезд, так как обычно перед мостами всегда указывают высоту проходимости. Автомобилисты отмечают, что в этом месте на Ленинском проспекте часто ездят фуры и подобного инцидента никогда раньше не случалось.

- Судя по всему, тут дело не только в габаритах, так как проехал уже один мост, а в неровности дороги или в проседании самой конструкции, - предположили очевидцы ДТП.

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