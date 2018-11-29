Из-за двойного ДТП в Красногвардейском районе встали трамваи

СЕГОДНЯ 17:05 2018-11-29T17:05:04+03:00

Сразу две аварии произошли рядом со станцией метро «Новочеркасская»

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Две аварии на Заневской площади, которые произошли в четверг, 29 ноября, практически одновременно, сильно затруднили петербуржцам жизнь. Из-за массового столкновения движение трамваев остановилось во все стороны.

- Чем же этот перекресток такой сложный, ни дня без аварии, - удивляются очевидцы ДТП, общаясь между собой в соцсетях. - Из-за столкновений во все стороны перестали двигаться трамваи.

Рядом со станцией метро «Новочеркасская» около трех часов дня столкнулись две иномарки. В нескольких метрах от них еще одна авария перекрыла движение. Автомобиль серебристого цвета не поделил дорогу с пассажирским автобусом.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе Заневской площади наблюдается затрудненное движение. Затор оценивается в шесть баллов. Сложнее всего ситуация на Заневском проспекте на участке от Заневской площади до проспекта Энергетиков.