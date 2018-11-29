2018-11-29T17:34:08+03:00
Общество

Петербуржской правозащитнице залили автомобиль монтажной пеной

Вероятно, что порча имущества связана с активной деятельностью женщины
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржской правозащитнице залили автомобиль монтажной пеной Фото: соцсетиПетербуржской правозащитнице залили автомобиль монтажной пеной Фото: соцсети
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Правозащитница из Санкт-Петербурга Ирина Баханович, выйдя сегодня утром из дома, обнаружила, что не может сесть в свой автомобиль. Двери машины были залиты монтажной пеной. Также строительный материал оказался и в выхлопной трубе автомобиля. Вероятно, таким методом недоброжелатели решили наказать женщину за ее деятельность.

- У нас нет сомнений, что это связано с активной общественной деятельностью Ирины и ее принципиальной позицией, - выразили мнение активисты в группе «Живем на Васильевском».

Ирина Баханович известна сразу по нескольким громким делам, в которых она активно высказывала свою позицию. Правозащитница выйграла суд против застройщика ЖК «Я-романтик», а также занимается проблемой парка на Смоленке. Благодаря Баханович на намыве Васильевского острова был создан сквер. Кроме того, женщина постоянно принимает участие в рейдах по незаконной торговле в Санкт-Петербурге. По всей видимости, нашлись недоброжелатели, кому деятельность правозащитницы сильно помешала.

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