2018-11-29T17:58:16+03:00
Общество

Стало известно, когда петербуржцы смогут записать детей в первый класс

Подать заявление на зачисление в школу можно в центре «Мои Документы» и через портал государственных услуг
Лилия КОЗЛОВА
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Стало известно, когда петербуржцы смогут записать детей в первый класс Фото: архив "КП"Стало известно, когда петербуржцы смогут записать детей в первый класс Фото: архив "КП"
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Родители будущих первоклассников уже совсем скоро смогут подать документы для зачисления детей в школу. С 15 декабря стартует компания по записи в первые классы на 2019-2020 учебный год.

- Для удобства петербуржцев разные категории граждан будут подавать заявления в разное время. С середины декабря и до 19 января 2019 года запись будет производиться только для льготников, - сообщается на официальном сайте администрации Петербурга.

С 20 января по 30 июня документы могут подать родители, чьи дети проживают на закрепленной территории, то есть той, где расположена школа. Прием заявлений на зачисление в первые классы детей, не проживающих на закрепленной территории начнется с 1 июля. В общем для всех прием документов продлится до 5 сентября. При этом родители могут подать заявление одновременно в три общеобразовательных учреждения. Записать своих чад в первый класс можно в центре «Мои Документы», а также воспользовавшись порталом государственных и муниципальных услуг, не выходя из дома.

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