2018-11-29T18:30:58+03:00
Происшествия

12-летний школьник чуть не погиб под колесами «Хендай Солярис» в Петербурге

Мальчик вместе с друзьями перебегал дорогу на красный сигнал светофора
Лилия КОЗЛОВА
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12-летний школьник чуть не погиб под колесами «Хендай Солярис» в Петербурге12-летний школьник чуть не погиб под колесами «Хендай Солярис» в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 12-летний школьник чуть не стал жертвой дорожно-транспортного происшествия. Мальчик пытался перебежать дорогу на Софийской улице у дома № 55, но оказался под колесами автомобиля. Главной ошибкой ребенка стало то, что он пренебрег правилами дорожного движения. В результате его госпитализировали в Детскую больницу № 5 в крайне тяжелом состоянии.

- Авария произошла около 13:40 на Софийской улице. Водитель, управляя иномаркой «Хендай Солярис» сбил ребенка на пешеходном переходе, - рассказали в управлении ГИБДД по Петербургу. – По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Свидетели рассказывают, что через дорогу на красный свет побежали сразу пять мальчиков. Девочка, которая была вместе с ними, осталась ждать зеленого светофора. Четверо мальчишек успели проскочить, а вот пятому не повезло. После того, как водитель «Хендай» сбил 12-летнего ребенка, то попытался сразу же скрыться. Однако его очень быстро задержали сотрудники ГИБДД на Пражской улице. Им оказался 28-летний мужчина.

Остается надеяться, что 12-летний мальчик в скором времени поправится и более никогда не будет нарушать правила дорожного движения. С самой аварией и водителем разберутся сотрудники дорожной полиции.

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