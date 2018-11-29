«Дом книги» на Невском проспекте эвакуировали из-за сообщения о бомбе

СЕГОДНЯ 19:21 2018-11-29T20:57:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 29 ноября у Дома Зингера на Невском проспекте образовалось столпотворение. Оказалось, что из-за сообщения о минировании здания из «Дома книги» в экстренном порядке эвакуировали людей. Очевидцы сообщают, что к дома 28 по Невскому проспету уже прибыли сотрудники полиции и спасатели.

- Специалисты ОМОН Главного управления Росгвардии осмотрели помещения здания Дома Зингера, но никаких опасных предметов обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Вполне возможно, что эта волна ложного «минирования» пришла из Москвы. Накануне, 28 ноября, в столице эвакуировали 12 торговых центров и Киевский вокзал. В числе эвакуированных торговых центров оказались «Цветной» на Цветном бульваре, «Атриум» на площади Курского вокзала, «Мегаполис» на проспекте Андропова, «Капитолий» на Шереметьевской улице, «Европейский» на площади Киевского вокзала, «Горбушкин двор» в Багратионовском проезде, «Звёздочка» на Таганской улице, «Город» на шоссе Энтузиастов, «Вива» на улице Поляны и «Хорошо» на Хорошевском шоссе. Примечательно, что причиной тому стали звонки о заложенных взрывных устройствах, которые поступали на телефоны экстренных служб с разницей в несколько минут. После обследования помещений кинологами, нигде опасных предметов обнаружено не было.