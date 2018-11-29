2018-11-29T20:57:28+03:00
Происшествия

«Дом книги» на Невском проспекте эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В Доме Зингера находится книжный магазин и штаб-квартира социальной сети «ВКонтакте»
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
«Дом книги» на Невском проспекте эвакуировали из-за сообщения о бомбе«Дом книги» на Невском проспекте эвакуировали из-за сообщения о бомбеФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Вечером 29 ноября у Дома Зингера на Невском проспекте образовалось столпотворение. Оказалось, что из-за сообщения о минировании здания из «Дома книги» в экстренном порядке эвакуировали людей. Очевидцы сообщают, что к дома 28 по Невскому проспету уже прибыли сотрудники полиции и спасатели.

- Специалисты ОМОН Главного управления Росгвардии осмотрели помещения здания Дома Зингера, но никаких опасных предметов обнаружено не было, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Вполне возможно, что эта волна ложного «минирования» пришла из Москвы. Накануне, 28 ноября, в столице эвакуировали 12 торговых центров и Киевский вокзал. В числе эвакуированных торговых центров оказались «Цветной» на Цветном бульваре, «Атриум» на площади Курского вокзала, «Мегаполис» на проспекте Андропова, «Капитолий» на Шереметьевской улице, «Европейский» на площади Киевского вокзала, «Горбушкин двор» в Багратионовском проезде, «Звёздочка» на Таганской улице, «Город» на шоссе Энтузиастов, «Вива» на улице Поляны и «Хорошо» на Хорошевском шоссе. Примечательно, что причиной тому стали звонки о заложенных взрывных устройствах, которые поступали на телефоны экстренных служб с разницей в несколько минут. После обследования помещений кинологами, нигде опасных предметов обнаружено не было.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Адепт сайентологов проведет 8,5 лет в тюрьме за мошенничество в Петербурге
Объявлен стартовый состав «Зенита» в матче против «Копенгагена»
ДТП на Невском: BMW «прокатил» на капоте велосипедиста
На модернизацию транспортной инфраструктуры Петербурга выделят 445 млрд рублей
Улицы Петербурга украсят 66 новогодних елок
12-летний школьник чуть не погиб под колесами «Хендай Солярис» в Петербурге
Стало известно, когда петербуржцы смогут записать детей в первый класс
Петербуржской правозащитнице залили автомобиль монтажной пеной
Из-за двойного ДТП в Красногвардейском районе встали трамваи
Сирота с острым аппендицитом сбежала из больницы в Петербурге
Фура, застрявшая под Ленинским мостом, оборвала троллейбусные провода
Пассажир, убивший таксиста двумя ударами, задержан в Ленобласти
Когда школа – второй дом
Здание биржи на стрелке Васильевского острова отреставрируют за 300 миллионов рублей
Владельцу собаки из приюта, которая загрызла 9-летнюю девочку, грозит до двух лет тюрьмы
Александр Беглов подписал закон о гарантиях бесплатной медпомощи петербуржцам
Главный Дед Мороз России приедет в Петербург из Великого Устюга 22 декабря
В комитете по культуре рассказали, как Петербург проведет новогоднюю ночь
В Ленобласти появятся спортивные площадки для инвалидов
Пьяная мать из Колпино, бросившая малыша дома, получила 9 месяцев колонии
Главный синоптик Петербурга предупредил о первом ледоходе на Неве
20-летний студент развращал 13-летнюю петербурженку через соцсети
В Петербурге школьница попала в больницу с отравлением психотропами
В Петербурге утром на вход и выход закрыли метро «Кировский завод»
За сутки в Петербурге украли «Лексус» за 7 миллионов, несколько иномарок, мопед и лодочный мотор
В Красносельском районе Петербурга джип влетел в припаркованные на тротуаре машины
Сотрудники МЧС спасли тонувшего в Обводном канале петербуржца
«Зенит» сыграет с «Копенгагеном» без Жиркова и Шатова