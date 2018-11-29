2018-11-29T19:58:05+03:00
Общество

На модернизацию транспортной инфраструктуры Петербурга выделят 445 млрд рублей

Средства на петербургские дороги будут предоставлены из федерального бюджета
Лилия КОЗЛОВА
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На модернизацию транспортной инфраструктуры Петербурга выделят 445 млрд рублейНа модернизацию транспортной инфраструктуры Петербурга выделят 445 млрд рублейФото: Тимур ХАНОВ
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Санкт-Петербург планирует привлечь на модернизацию транспортной инфраструктуры города 445 миллиардов рублей из федерального бюджета. Вопросы развития дорог в Северной столице на рабочей встрече 28 ноября обсудили председатель правительства России Дмитрий Медведев и временно исполняющий обязанности губернатора города на Неве Александр Беглов.

- Дмитрий Медведев поддержал предложения Смольного и дал распоряжение рассмотреть возможность включения петербургских объектов в комплексный план модернизации и расширения дорожной инфраструктуры на период до 2024 года, - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

В частности планируется строительство трассы М-49 на участке от Приморского шоссе до ЗСД, Суздальского проспекта от Выборгского шоссе до Планерной улицы со строительством путепровода на пересечении с железнодорожной линией Выборгского направления, создание транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

- Александр Беглов также отметил и важность транспортного обеспечения к комплексу «Лахта-Центр», где сейчас создается около 12 тысяч рабочих мест, - рассказали в пресс-службе Смольного. – Врио губернатора поручил правительству Петербурга обеспечить реализацию принятых 28 ноября решений.

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