ДТП на Невском: BMW «прокатил» на капоте велосипедиста

СЕГОДНЯ 20:20 2018-11-29T20:21:54+03:00

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Массовая авария произошла в самом центре Санкт-Петербурга вечером 29 ноября. На Невском проспекте после Владимирского проспекта в сторону Московского вокзала под колесами автомобиля оказался велосипедист.

- BMW пошла в правый ряд на опережение и «поймала» там велосипедиста, - рассказал в соцсети очевидец аварии. – В итоге иномарка «вошла в зад» второму участнику ДТП, его развернуло, и он врезался в «Тойота Камри».

Как отмечают свидетели происшествия, велосипедисту «повезло», так как от удара он слетел с двухколесного транспорта, «прокатился» на капоте автомобиля и успел соскочить на тротуар. На место аварии в 19:00 прибыла скорая помощь, все участники ДТП живы. Также прибыли и сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают детали происшествия и составляют акты.

Какой урон был нанесен автомобилям, попавшим в аварию, не уточняется. Из-за ДТП на Невском проспекте образовался небольшой затор.