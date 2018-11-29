2018-11-29T20:46:27+03:00
Спорт

Объявлен стартовый состав «Зенита» в матче против «Копенгагена»

Кержаков, Маммана и Набиуллин будут ожидать на скамейке запасных
Лилия КОЗЛОВА
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Объявлен стартовый состав «Зенита» в матче против «Копенгагена»Объявлен стартовый состав «Зенита» в матче против «Копенгагена»Фото: Илья СМИРНОВ
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Уже совсем скоро на поле стадиона «Санкт-Петербург» выйдут футбольные команды «Зенит» и «Копенгаген». Сине-бело-голубые уже объявили стартовый состав, который выйдет на поле и попытается одержать победу над датским футбольным клубом в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Болельщики уже заняли свои места и ожидают зрелища.

- С первых минут на поле арены «Санкт-Петербург» в составе «Зенита» выйдут нападающий Артем Дзюба и полузащитник Леандро Паредес, - сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба. – Защищать ворота будет Андрей Лунев.

Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Анюков, Иванович, Мевля, Кузяев, Ерохин, Паредес, Эрнани, Мак, Дзюба и Дриусси.

Запасные: Кержаков, Маммана, Набиуллин, Краневиттер, Маркизио, Оздоев, Заболотный.

Стартовый состав «Копенгагена»: Андерсен, Бенгтссон, Белланд, Вавро, Анкерсен, Холсе, Зека, Грегуш, Сков, Н'Дойе и Сотириу.

Запасные: Йоронен, Папагианнопулос, Квист, Томсен, Бойлесен, Винд, Фалк.

Матч в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы начнется 29 ноября в 20:55 по московскому времени. Встреча пройдет при закрытой крыше арены «Санкт-Петербург», так как погода в Северной столице крайне холодная, восемь градусов мороза. На самом стадионе будет держаться температура 17 градусов выше ноля.

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