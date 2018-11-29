Адепт сайентологов проведет 8,5 лет в тюрьме за мошенничество в Петербурге

29 Нояб. 21:25 2018-11-29T21:25:04+03:00

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Екатерине Заборских, которая перевела более 160 миллионов на счет религиозной организации «Сайентологическая церковь Москвы». Причем денежные средства, которые женщина отдала, принадлежали обманутым дольщикам.

- Судом установлено, что с марта 2012 года по февраль 2015 года Заборских, являясь председателем правления потребительских обществ «Олимп» и «Вилла Валлей» и ЖСК «Суздальский дворик» и «Троицкая гора», заключила 29 договоров о предоставлении жилья и об участии в хозяйственной деятельности ПО на сумму более 33 миллионов рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Документы адепт сайентологов подписывала сама или через доверенных лиц, которые были не в курсе о ее мошеннических схемах. При этом у юридических лиц, которых представляла женщина, не было разрешения на строительство и права собственности на земельные участки. Деньги, которые получала Заборских, тратила на свое усмотрение, отправляя их религиозной организации, при этом, совершенно не собираясь выполнять взятые на себя обязательства. Суммы заключенных договоров варьировались от 460 000 рублей до 2 999 100 рублей.

На суде свою вину женщина признавать не стала. Тем не менее, ей назначено наказание в виде лишения свободы на пять с половиной лет в колонии общего режима. По совокупности приговоров, в общем, наказание составило восемь с половиной лет тюрьмы.