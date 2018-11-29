Мать школьницы, обгоревшей на вечеринке в Петербурге, хотят лишить родительских прав

29 Нояб. 22:25 2018-11-29T22:25:30+03:00

Девушка уже не в первый раз уходила из дома поздним вечером

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Школьница, которую подожгли приятели на вечеринке, по-прежнему в больнице. Ей предстоит еще несколько операций и последующая длительная реабилитация. Не все процедуры бесплатные. За помощью в сборе средств мама девушки обратилась в благотворительные организации. И нужную сумму собрали всего за один день.

Только вот из-за всего случившегося маму могут лишить родительских прав. Как сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, у органов опеки и полиции претензии к выполнению обязанностей по воспитанию дочери к женщине возникли уже давно. Несколько лет семья состояла на учете. Матери настоятельно рекомендовали устроиться на работу и более ответственно заботиться о ребенке. Но ничего не менялось.

- Когда дочь поздно вечером бесконтрольно ушла из дома, и случилась страшная трагедия, - сообщает Светлана Агапитова.

Сейчас жизни девочки уже ничто не угрожает. Врачи вселяют надежду, что после окончания лечения школьница вернется к нормальной жизни.