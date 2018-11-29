"Зенит" со счетом 1:0 обыграл "Копенгаген"

СЕГОДНЯ 22:49 2018-11-29T22:55:53+03:00

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Поединок Лиги Европы между "Зенитом" и "Копенгагеном" прошел на стадионе "Санкт-Петербург", куда поболеть за свои команды в пришли порядка 45 тысяч зрителей. Еще на предматчевой конференции тренер сине-бело-голубых Сергей Семак говорил, что нам нужна только победа. И что легко в этой лучшей датской командой точно не будет.

И наставник был прав. Гости начали очень активно, с первых же минут показали, что ничуть не боятся играть на половине хозяев. Но и наши футболисты не сдавались и в конечном счете были не менее напористы. Уже к 19-й минуте "Зенит" пробил подряд два угловых. Опасные моменты, к сожалению, закончились ничем.

На поле было жаркоФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот на 34-й минуте "Копенгаген" был близок к голу - "Зенит" спас страж ворот Андрей Лунев. До перерыва открыть счет команды не смогли.

Второй тайм "Зенит" тоже начал бодро. И на 59-й минуте Роберт Мак распечатал ворота гостей. 1:0! Это был единственный гол за всю игру, ставший в итоге победным для "сине-бело-голубых".

Фото: Артем КИЛЬКИН

К слову, за несколько минут до начала этого матча в Москве "Спартак" уступил "Рапиду" со счетом 1:2.