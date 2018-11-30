2018-11-30T07:52:09+03:00
Общество

Прогноз погоды в Петербурге на 30 ноября: Сильный ветер и слабый снег

В пятницу термометры покажут около ноля градусов, но на улице все равно будет прохладно
Петр КИБЕР
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Прогноз погоды в Петербурге на 30 ноября: Сильный ветер и слабый снег.Прогноз погоды в Петербурге на 30 ноября: Сильный ветер и слабый снег.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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После неожиданных заморозков в четверг, когда вечером температура резко опустилась до минус восьми градусов, к чему горожане были не особо готовы, в пятницу петербуржцы ждали еще большего холода, однако природа сжалилась. Прогноз на 30 ноября оказался более-менее благоприятным.

- Ночью и утром ожидается небольшой снег, днем температура составит 0…-2 градуса, но будет дуть сильный юго-западный ветер. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Стоит быть внимательными и водителям. На дорогах по прежнему полно обледенелых участков, на которых легко поскользнуться даже не шипованых шинах. К слову, после вчерашнего решения правительства, знак «Ш» можно снять – он не является обязательным.

Что же касается погоды на ближайшие выходные, то она будет примерно такой же, как и в пятницу. В субботу и воскресенье градусники покажут от 2 до 4 градусов мороза, а снега и ветра практически не ожидается.

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