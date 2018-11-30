Исаакиевский собор в Петербурге оценили в 122,5 миллиона рублей
Комитет имущественных отношений Петербурга подвел итоги переоценки кадастровой стоимости всех городских объектов недвижимости. В том числе и всемирно известных архитектурных памятников, таких как Исаакиевский собор. Согласно выводам экспертов, его цена оказалась удивительно низкой – всего 122, 5 миллиона рублей.
- Один квадратный метр здания оценен в 24 тысячи, 250 рублей, - пишут «Невские новости».
Сопоставляя с нынешней стоимостью жилья, «метры» в Исаакиевском соборе стоят как минимум в два раза дешевле, чем в самой недорогой квартире-студии где-нибудь в пригороде Петербурга или Ленинградской области.
Впрочем, нельзя воспринимать оценку экспертов линейно. За расчет стоимости здания брался объем стройматериалов, необходимый для его создания в настоящее время, плюс учитывался износ в 60 процентов, который имеет Исаакиевский собор. Не включили в цену и весь декор – лепнину, позолоту, отделку мрамором, мозаику и т.д.
То есть 122,5 миллиона – это стоимость фундамента, стен и крыши, что, впрочем, все равно удивительно мало для столь грандиозного сооружения.