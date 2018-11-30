Исаакиевский собор в Петербурге оценили в 122,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:17 2018-11-30T08:17:31+03:00

Квадратный метр памятника стоит вдвое меньше, чем в самой дешевой квартире-студии далеко за городом

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Комитет имущественных отношений Петербурга подвел итоги переоценки кадастровой стоимости всех городских объектов недвижимости. В том числе и всемирно известных архитектурных памятников, таких как Исаакиевский собор. Согласно выводам экспертов, его цена оказалась удивительно низкой – всего 122, 5 миллиона рублей.

- Один квадратный метр здания оценен в 24 тысячи, 250 рублей, - пишут «Невские новости».

Сопоставляя с нынешней стоимостью жилья, «метры» в Исаакиевском соборе стоят как минимум в два раза дешевле, чем в самой недорогой квартире-студии где-нибудь в пригороде Петербурга или Ленинградской области.

Впрочем, нельзя воспринимать оценку экспертов линейно. За расчет стоимости здания брался объем стройматериалов, необходимый для его создания в настоящее время, плюс учитывался износ в 60 процентов, который имеет Исаакиевский собор. Не включили в цену и весь декор – лепнину, позолоту, отделку мрамором, мозаику и т.д.

То есть 122,5 миллиона – это стоимость фундамента, стен и крыши, что, впрочем, все равно удивительно мало для столь грандиозного сооружения.