2018-11-30T09:26:51+03:00
Спорт

Семак заявил, что победа «Зенита» над «Копенгагеном» далась большим трудом

Встреча, которая прошла накануне на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась в пользу сине-бело-голубых со счетом 1:0
Петр КИБЕР
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Семак заявил, что победа «Зенита» над «Копенгагеном» далась большим трудом. Фото: Вячеслав ЕВДОКИМОВ/ ФК "Зенит"Семак заявил, что победа «Зенита» над «Копенгагеном» далась большим трудом. Фото: Вячеслав ЕВДОКИМОВ/ ФК "Зенит"
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«Зенит» победил, и смог досрочно обеспечить себе выход в следующий этап розыгрыша Лиги Европы. Встреча, завершившаяся в пользу петербуржцев со счетом 1:0, была непростой, боевой и достаточно нервной, о чем на послематчевой пресс-конференции рассказал и Сергей Семак.

- Дриусси вышел больной, с температурой. Проблемы были и у других ребят — Паредеса, Анюкова и Ерохина. Тяжелая победа. Рад, что вышли в евровесну, - приводит слова наставника команды пресс-служба «Зенита».

Семак отметил, что хотел бы, чтобы команда больше контролировала мяч, но физические силы игроков не бесконечны. Впрочем, результат устроил всех, а победный и единственный мяч на 59-й минуте забил Роберт Мак.

После этой игры сине-бело голубые набрали 11 очков и стали недосягаемы для конкурентов. Петербуржцам остается сыграть еще один матч в рамках Лиги Европы с пражской «Славией», он пройдет 13 декабря в Чехии. А 17-го декабря будет жеребьевка следующего этапа еврокубка.

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