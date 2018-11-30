Петербург будет учиться переработке мусора у Финляндии

СЕГОДНЯ 09:43 2018-11-30T09:43:23+03:00

Соглашение было заключено в рамках Международного инновационного форума, проходящего в Северной столице

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Власти Петербурга всерьез озаботились проблемой переработки мусора и решили перенять лучшее, что есть у разных стран мира. Так, недавно делегация из северной столицы изучала опыт Японии, а теперь Смольный договорился о сотрудничестве с Финляндией.

- Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан отметил, что в соседней стране накоплен большой опыт в сфере обращения с отходами, и он может быть востребован у нас, - сообщает пресс-служба городской администрации.

В рамках петербургского Международного инновационного форума, за круглым столом собрались как представители Смольного, так и гости из Суоми - директор по управлению отходами Управления экологических служб в Хельсинки Петри Куово и старший научный сотрудник Центра технических исследований Финляндии VTT Матти Ниеминен. Они рассказали чиновникам из Северной столицы, как экологически безопасные технологии становятся прибыльным бизнесом.

А учитывая, что с 2019 года в России начинается реформа по обращению с отходами, то учиться надо быстро.

- Это большой объем работы, в реализации которого для нас очень ценен опыт Финляндии, - подчеркнул Сергей Мовчан.